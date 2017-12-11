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Нерезультативная борьба с АЧС грозит Польше миллиардными убытками

Нерезультативная борьба с АЧС грозит Польше миллиардными убытками

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Убытки из-за АЧС в Польше могут достичь 4 млрд евро. Об этом сообщает Ассоциация животноводов Украины, передает УНН.

"Польские ученые прогнозируют распространение вируса африканской чумы свиней по всей территории государства. Если это произойдет, то убытки могут достичь 4 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Правительство страны борется с АЧС на протяжении 2,5 лет. В то же время, Высшая контрольная палата раскритиковала способы борьбы Польши с болезней.

"Так по подсчетам только 6% хозяйств могут выполнить требования государственных органов и ввести противоэпизоотические мероприятия на ферме. Ведь стоимость их внедрения составляет 30 тыс. злотых, это более 7 тыс. евро. Для малых хозяйств такие затраты нереальны", - говорится в сообщении.

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Ученые предупреждают, что несерьезное отношение к профилактике заболевания может привести к уничтожению свиноводства. К примеру, в Испании с АЧС боролись 30 лет, напомнили в Госветинституте.

"Принимая во внимание, что 2,5 года делается в Польше, кажется, что мы движемся в сторону испанского сценария. Сначала болезнь охватит всю страну, потом мы увидим последствия этого и начнем относиться к вопросу серьезно", - говорит профессор Пейсак из Государственного ветеринарного института.

По его мнению, главная ошибка правительства - введение мер биобезопасности только там, где болезнь уже возникла, в то время как нужно думать о биобезопасности во всей Польше.

Напомним, в Украине ситуация с АЧС критична уже не первый год. Убытки по подсчетам экспертов превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может увеличиться.

Фермеры в эпидемии АЧС винят государство и профильные контролирующее органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на недостаток финансирования для противоэпизоотических мер. В Верховной раде, тем временем, считают, что истинная проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что по словам нардепа С. Тригубенка, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось в два раза (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016 года был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 года зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.

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