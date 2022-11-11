Неповнолітню засудили на 13 років за особливо жорстоке вбивство однокласника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Житомирщині 15-річна дівчина засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди. НП сталася 12 липня 2021 року. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура, інформує УНН.
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«15-річна дев’ятикласниця місцевої гімназії, що у Коростенському районі, призначила однокласнику вечірню зустріч на околиці села у недобудованому приміщенні з метою скоєння злочину та помсти (дівчину обурював характер їхніх стосунків). Коли хлопець прийшов, під видом гри, зв’язала йому руки за спиною скотчем та канцелярським ножем, з особливою жорстокістю, завдала потерпілому майже 30 смертельних поранень у шию і груди. Сліди крові присипала піском, тіло перемістила в інше місце та прикидала будівельним сміттям. Сама пішла до бабусі, де переодягнулася в інший одяг, аби приховати скоєне», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Інцидент стався в Коростенському районі. Вже наступного дня неповнолітню дівчину затримали правоохоронці за підозрою у вбивстві.
«За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури неповнолітню місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Судом присяжних їй призначено покарання – 13 років позбавлення волі та стягнуто понад 1 млн грн заподіяної моральної шкоди», - додали у відомстві.
Свою вину на суді обвинувачена не визнала. З дня затримання і до набуття вироком чинності засуджена перебуватиме під вартою.
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