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Несовершеннолетнюю приговорили к 13 годам за особо жестокое убийство одноклассника

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Житомирской области 15-летняя девушка осуждена на 13 лет лишения свободы за особо жестокое убийство одноклассника. Суд также присудил ей уплатить один миллион гривен причиненного морального ущерба. ЧП произошло 12 июля 2021 года. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура, информирует УНН.

Цитата

«15-летняя девятиклассница местной гимназии, что в Коростенском районе, назначила однокласснику вечернюю встречу на окраине села в недостроенном помещении с целью совершения преступления и мести (девушку возмущал характер их отношений). Когда парень пришел, под видом игры, связала ему руки за спиной скотчем и канцелярским ножом, с особой жестокостью, нанесла потерпевшему почти 30 смертельных ранений в шею и грудь. Следы крови присыпала песком, тело переместила в другое место и прикидала строительным мусором. Сама пошла к бабушке, где переоделась в другую одежду, чтобы скрыть содеянное», - говорится в сообщении.

Детали 

Инцидент произошел в Коростенском районе. На следующий день несовершеннолетнюю девушку задержали правоохранители по подозрению в убийстве.

«При публичном обвинении ювенальных прокуроров Житомирской областной прокуратуры несовершеннолетняя местная жительница признана виновной в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Судом присяжных ей назначено наказание - 13 лет лишения свободы и взыскано более 1 млн грн причиненного морального вреда», - добавили в ведомстве. 

Свою вину на суде обвиняемая не признала. Со дня задержания и до вступления приговора в силу осужденная будет находиться под стражей.

Напомним

В Винницкой области мужчина убил жену в день свадьбы.

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