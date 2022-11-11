Несовершеннолетнюю приговорили к 13 годам за особо жестокое убийство одноклассника

Цитата

«15-летняя девятиклассница местной гимназии, что в Коростенском районе, назначила однокласснику вечернюю встречу на окраине села в недостроенном помещении с целью совершения преступления и мести (девушку возмущал характер их отношений). Когда парень пришел, под видом игры, связала ему руки за спиной скотчем и канцелярским ножом, с особой жестокостью, нанесла потерпевшему почти 30 смертельных ранений в шею и грудь. Следы крови присыпала песком, тело переместила в другое место и прикидала строительным мусором. Сама пошла к бабушке, где переоделась в другую одежду, чтобы скрыть содеянное», - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел в Коростенском районе. На следующий день несовершеннолетнюю девушку задержали правоохранители по подозрению в убийстве.

«При публичном обвинении ювенальных прокуроров Житомирской областной прокуратуры несовершеннолетняя местная жительница признана виновной в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Судом присяжных ей назначено наказание - 13 лет лишения свободы и взыскано более 1 млн грн причиненного морального вреда», - добавили в ведомстве.

Свою вину на суде обвиняемая не признала. Со дня задержания и до вступления приговора в силу осужденная будет находиться под стражей.

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