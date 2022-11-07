В Винницкой области мужчина убил жену в день свадьбы

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Винницкой области мужчина убил жену в день женитьбы и спрятал тело в колодце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.

Цитата

«По словам начальника управления уголовного розыска областного главка полиции Андрея Дамзина, сообщение об исчезновении 37-летней женщины поступило в полицию 31 октября от ее детей», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в последний раз они видели мать 20 октября в доме в Шаргородской территориальной громаде, где семья временно проживает после эвакуации с востока Украины.

«Дети рассказали, что в тот день их родители женились и вечером вместе отмечали событие. Утром они заметили, что матери нет. Отец им рассказал, что она уехала в Харьков наведаться в их квартиру, а сам через несколько дней ушел из дома. В доме осталось шесть детей, самому старшему из которых – 18 лет, а самому младшему - 2 года», - отмечается в сообщении.

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Полицейские опросили местных жителей, прочесывали лесные массивы, проверяли нежилые домохозяйства и подвальные помещения.

«3 ноября тело женщины сотрудники полиции обнаружили в бездействующем колодце на территории соседнего нежилого домохозяйства. Под подозрение попал 46-летний мужчина потерпевшей. Его оперативники управления уголовного розыска задержали 4 ноября. Собранные во время проведения первоочередных следственных действий доказательства заставили мужчину признаться в совершенном преступлении», - информирует полиция.

Предварительно следствием установлено, что во время застолья между супругами возникла бытовая ссора.

«В ходе конфликта мужчина руками и ногами нанес жене около 10 ударов по разным частям тела, которые для женщины стали роковыми. Вечером тело убитой задержанный вынес во двор и бросил в соседний колодец. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник присыпал колодец листьями и ветками деревьев. Детям, четырём из которых он является родным отцом, мужчина сообщил, что мать утром уехала по делам в Харьков и когда вернется, он не знает», - говорится в сообщении.

Так, действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Задержанному доложено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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