На Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля

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«За словами начальника управління карного розшуку обласного главку поліції Андрія Дамзіна, повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня від її дітей», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що востаннє вони бачили матір 20 жовтня в будинку у Шаргородській територіальній громаді, де сім’я тимчасово проживає після евакуації зі сходу України.

«Діти розповіли, що того дня їхні батьки одружились та ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері немає. Батько їм розповів, що вона поїхала до міста Харків навідатись до їх квартири, а сам через декілька днів пішов з дому. У будинку залишилось шестеро дітей, найстаршому з яких – 18 років, а наймолодшому - 2 роки», - зазначається в повідомленні.

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Поліцейські опитували місцевих жителів, прочісували лісові масиви, перевіряли нежилі домогосподарства та підвальні приміщення.

«3 листопада тіло жінки працівники поліції виявили у недіючій криниці на території сусіднього нежилого домогосподарства. Під підозру потрапив 46-річний чоловік потерпілої. Його оперативники управління карного розшуку затримали 4 листопада. Зібрані під час проведення першочергових слідчих дій докази, змусили чоловіка зізнатись у вчиненому злочині», - інформує поліція.

Попередньо слідством встановлено, що під час застілля між подружжям виникла побутова сварка.

«В ході конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині біля 10 ударів по різних частинах тіла, які для жінки стали фатальними. Ввечері тіло вбитої затриманий виніс у двір та вкинув у сусідську криницю. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник присипав криницю листям та гіллям дерев. Дітям, чотирьом із яких він являється рідним батьком, чоловік повідомив, що мати вранці поїхала у справах до Харкова та коли повернеться, він не знає», - йдеться в повідомленні.

Так, дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.