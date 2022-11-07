На Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 10062 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 23409 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 53632 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 164704 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 138962 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 168500 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 193440 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224657 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 226046 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 459231 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 125253 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 115519 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 128042 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 43231 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 54886 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 164737 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 459255 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 411720 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 620413 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 743812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 24803 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 43231 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 102989 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 138004 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 221388 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля

На Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля

Київ • УНН

 • 868068 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Вінницькій області чоловік вбив дружину у день одруження та заховав тіло у криниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Вінницької області.

Цитата

«За словами начальника управління карного розшуку обласного главку поліції Андрія Дамзіна, повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня від її дітей», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що востаннє вони бачили матір 20 жовтня в будинку у Шаргородській територіальній громаді, де сім’я тимчасово проживає після евакуації зі сходу України.

«Діти розповіли, що того дня їхні батьки одружились та ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері немає. Батько їм розповів, що вона поїхала до міста Харків навідатись до їх квартири, а сам через декілька днів пішов з дому. У будинку залишилось шестеро дітей, найстаршому з яких – 18 років, а наймолодшому - 2 роки», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом учасник ток-шоу про одруження вирізав жінці язик, серце та матку

Поліцейські опитували місцевих жителів, прочісували лісові масиви, перевіряли нежилі домогосподарства та підвальні приміщення.

«3 листопада тіло жінки працівники поліції виявили у недіючій криниці на території сусіднього нежилого домогосподарства. Під підозру потрапив 46-річний чоловік потерпілої. Його оперативники управління карного розшуку затримали 4 листопада. Зібрані під час проведення першочергових слідчих дій докази, змусили чоловіка зізнатись у вчиненому злочині», - інформує поліція.

Попередньо слідством встановлено, що під час застілля між подружжям виникла побутова сварка.

«В ході конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині біля 10 ударів по різних частинах тіла, які для жінки стали фатальними. Ввечері тіло вбитої затриманий виніс у двір та вкинув у сусідську криницю. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник присипав криницю листям та гіллям дерев. Дітям, чотирьом із яких він являється рідним батьком, чоловік повідомив, що мати вранці поїхала у справах до Харкова та коли повернеться, він не знає», - йдеться в повідомленні.

Так, дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,884.69