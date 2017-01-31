Неповнолітнього виявили повішеним в квартирі у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Рівному 58-річний батько виявив повішеним у власній квартирі 17-річного сина. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Правоохоронці на місці події з’ясували, що хлопець покінчив життя самогубством, зачепивши мотузку за турнік у коридорі. 17-річний рівнянин навчався в одному із рівненських училищ та проживав лише з батьком, адже матір померла ще у 2007 році.
Зі слів сусідів, сім’я характеризується позитивно, із середнім рівнем достатку, адже батько останнім часом не мав роботи. Батько запевнив правоохоронців, що син ніколи не висловлював намірів звести рахунки з життям, та, відповідно, не залишив ні записки, ні жодного повідомлення.
Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, передсмертну записку знайшли біля тіла повішеного на території Житомирського військового інституту ім. Корольова військовослужбовця.