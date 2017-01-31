Несовершеннолетнего обнаружили повешенным в квартире в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Ровно 58-летний отец обнаружил повешенным в собственной квартире 17-летнего сына. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Правоохранители на месте происшествия выяснили, что парень покончил жизнь самоубийством, задев веревку за турник в коридоре. 17-летний житель учился в одном из ровенских училищ и проживал только с отцом, ведь мать умерла еще в 2007 году.
По словам соседей, семья характеризуется положительно, со средним уровнем достатка, ведь отец в последнее время не имел работы. Отец заверил стражей порядка, что сын никогда не высказывал намерений свести счеты с жизнью, и, соответственно, не оставил ни записки, ни сообщения.
Полицейские по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНН, предсмертную записку нашли возле тела повешенного на территории Житомирского военного института им. Королева военнослужащего.