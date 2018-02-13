Неповнолітній, що вбив свого батька на Закарпатті, сам здався поліції
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 13 лютого. УНН. 17-річний мешканець Закарпаття, який наприкінці грудня убив свого батька і забетонував його тіло у колодязі, сам з'явився у поліцію. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
"17-річний хлопець, який перебував у розшуку, сам з'явився до поліції. Враховуючи, що він неповнолітній і раніше не судимий, плюс здався сам, то Ужгородський міськрайонний суд обрав йому міру запобіжного заходу – цілодобове перебування під домашнім арештом" - розповіла УНН Т.Щоголева.
Мати хлопця, яка була присутня під час убивства, проходить у справі свідком. Її син є підозрюваним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне убивство.
Як раніше повідомляв УНН, неповнолітній з матірʼю на Закарпатті убили батька і забетонували тіло у колодязі.