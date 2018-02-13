Несовершеннолетний, который убил своего отца на Закарпатье, сам сдался полиции

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76760 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90715 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93287 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105006 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112005 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117144 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122941 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134539 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Несовершеннолетний, который убил своего отца на Закарпатье, сам сдался полиции

Несовершеннолетний, который убил своего отца на Закарпатье, сам сдался полиции

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 13 февраля. УНН. 17-летний житель Закарпатья, который в конце декабря 2017 года убил своего отца и забетонировал его тело в колодце, сам явился в полицию. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"17-летний парень, который находился в розыске, сам явился в полицию. Учитывая, что он несовершеннолетний и ранее не судим, плюс сдался сам, то Ужгородский горрайонный суд избрал ему меру пресечения - круглосуточное пребывание под домашним арестом", - рассказала УНН Т.Щоголева.

Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем. Ее сын является подозреваемым по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Как ранее сообщал, несовершеннолетний с матерью в Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце.

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