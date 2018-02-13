Несовершеннолетний, который убил своего отца на Закарпатье, сам сдался полиции
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 февраля. УНН. 17-летний житель Закарпатья, который в конце декабря 2017 года убил своего отца и забетонировал его тело в колодце, сам явился в полицию. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
"17-летний парень, который находился в розыске, сам явился в полицию. Учитывая, что он несовершеннолетний и ранее не судим, плюс сдался сам, то Ужгородский горрайонный суд избрал ему меру пресечения - круглосуточное пребывание под домашним арестом", - рассказала УНН Т.Щоголева.
Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем. Ее сын является подозреваемым по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.
Как ранее сообщал, несовершеннолетний с матерью в Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце.