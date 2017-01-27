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Неповнолітній парубок на Миколаївщині зґвалтував на дискотеці свою 14-річну подругу

Неповнолітній парубок на Миколаївщині зґвалтував на дискотеці свою 14-річну подругу

Київ • УНН

 • 12973 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 січня. УНН. В селі на Миколаївщині 16-річний юнак зґвалтував на дискотеці свою 14-річну подругу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Як зазначили правоохоронці, інформація про подію надійшла до поліції Врадіївського району 26 січня. Мешканка одного з сіл повідомила, що з розповіді 14-річної доньки вона дізналась, що на дискотеці у приміщенні будинку культури після спільного вживання алкогольних напоїв її дитину зґвалтував 16-річний приятель.

Призначено проведення відповідних досліджень, розслідується кримінальне провадження, розпочате слідчим відділенням Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області за ознаками ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві четверо чоловіків згвалтували дівчину.

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