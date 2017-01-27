Несовершеннолетний парень в Николаевской области изнасиловал на дискотеке свою 14-летнюю подругу
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 27 января. УНН. В селе в Николаевской области 16-летний юноша изнасиловал на дискотеке свою 14-летнюю подругу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Как отметили правоохранители, информация о происшествии поступила в полицию Врадиевского района 26 января. Жительница одного из сел сообщила, что из рассказа 14-летней дочери она узнала, что на дискотеке в помещении дома культуры после общего употребления алкогольных напитков ее ребенка изнасиловал 16-летний приятель.
Назначено проведение соответствующих исследований, расследуется уголовное производство, начатое следственным отделением Врадиевского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области по признакам ч.3 ст.152 УК Украины (изнасилование), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Напомним, как сообщал УНН, в Киеве четверо мужчин изнасиловали девушку.