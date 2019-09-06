Неповнолітній на Львівщині викрав з авто барсетку з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Львівщині раніше судимий неповнолітній викрав з автівки барсетку з документами, ключами та грошима у сумі більше 1300 гривень, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
У Бориславське відділення поліції 5 вересня за допомогою звернувся 37-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його автомобіля "Mercedes", який він залишив на вулиці Володимира Великого, було викрадено сумочку з документами, ключами та грошима у сумі більше 1300 гривень, пише видання.
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Як встановили оперативники, до скоєння злочину причетний шістнадцятирічний мешканець Борислава, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Речові докази поліцейські у нього вилучили.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині за крадіжки засудили зловмисницю.