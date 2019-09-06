Несовершеннолетний во Львовской области похитил из машины барсетку с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во Львовской области ранее судимый несовершеннолетний похитил из автомобиля барсетку с документами, ключами и деньгами в сумме более 1300 гривен, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
В Бориславское отделения полиции 5 сентября за помощью обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его автомобиля “Mercedes”, который он оставил на улице Владимира Великого, была похищена сумочка с документами, ключами и деньгами на сумму более 1300 гривен, пишет издание.
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Как установили оперативники, к совершению преступления причастен шестнадцатилетний житель Борислава, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Вещественные доказательства полицейские у него изъяли.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области за кражи осудили злоумышленницу.