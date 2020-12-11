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Неподалік від Лас-Вегаса вантажівка наїхала на велосипедистів - щонайменше 5 загиблих

Неподалік від Лас-Вегаса вантажівка наїхала на велосипедистів - щонайменше 5 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. П'ятеро людей загинули після того, як вантажівка наїхала на групу велосипедистів із 20 осіб неподалік від Лас-Вегаса. Про це УНН повідомляє із посиланням на NBCnews.

"Група велосипедистів, яка пересувалася із призначеним для них "автомобілем безпеки" - хетчбеком Subaru, була збита близько 9:30 ранку на південному шосе 95", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що вантажівка, яка прямувала на південь, "наїхала на групу велосипедистів із приблизно 20 осіб".

Зазначається, що були збиті вантажівкою велосипедисти, які їхали за автомобілем безпеки, поранення отримали також деякі велосипедисти, які їхали перед автомобілем безпеки.

"П'ятеро велосипедистів були оголошені мертвими на місці події... За словами офіційних осіб, один велосипедист отримав важкі травми і був доставлений літаком в університетський медичний центр", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що водій вантажівки залишився на місці події, співпрацював зі слідчими, і, за словами офіційних осіб, він не постраждав.

Нагадаємо, у результаті масштабного ДТП у Польщі загинули чотири людини, серед жертв дві українки.

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