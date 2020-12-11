Неподалеку от Лас-Вегаса грузовик наехал на велосипедистов - не менее 5 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пять человек погибли после того, как грузовик наехал на группу велосипедистов из 20 человек неподалеку от Лас-Вегаса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBCnews.
"Группа велосипедистов, которая передвигалась с предназначенным для них "автомобилем безопасности" - хэтчбеком Subaru, была сбита около 9:30 утра на южном шоссе 95", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузовик, который следовал на юг, "наехал на группу велосипедистов из примерно 20 человек".
Отмечается, что были сбиты грузовиком велосипедисты, которые ехали за автомобилем безопасности, ранения получили также некоторые велосипедисты, которые ехали перед автомобилем безопасности.
"Пятеро велосипедистов были объявлены мертвыми на месте происшествия... По словам официальных лиц, один велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен самолетом в университетский медицинский центр", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что водитель грузовика остался на месте происшествия, сотрудничал со следователями, и, по словам официальных лиц, он не пострадал.
Напомним, в результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека, среди жертв две украинки.