Неплатників аліментів в Латвії почнуть позбавляти прав на володіння зброєю

Зараз в списку боржників по аліментах складаються 250 осіб, у майні яких є зброя різного виду. Як пояснюється в законопроекті, людям, які вирішують не робити законні виплати для своїх чад, слід обмежити можливість мати дороге хобі.



Крім того, Мін'юст пропонував заборонити боржникам грати в азартні ігри і виїжджати з країни. При цьому планується полегшити переказ грошей з-за кордону для боржників по аліментах, що працюють за кордоном. Також можливе внесення змін до Кримінального кодексу, в якому є багато недоліків, що ускладнює можливість довести, що особа навмисно ухиляється від сплати аліментів.



Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило порядок здійснення контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину.