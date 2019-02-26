Неплательщиков алиментов в Латвии начнут лишать прав на обладание оружием

Сейчас в списке должников по алиментам состоят 250 лиц, в имуществе которых имеется оружие разного вида. Как поясняется в законопроекте, людям, которые решают не делать законные выплаты для своих чад, следует ограничить возможность иметь дорогостоящее хобби.



Кроме того, Минюст предлагал запретить должникам играть в азартные игры и выезжать из страны. При этом планируется облегчить перевод денег из-за рубежа для должников по алиментам, работающих за границей. Также возможно внесение изменений в Уголовный кодекс, в котором имеется много недоделок, что затрудняет возможность доказать, что лицо намеренно уклоняется от уплаты алиментов.



Напомним, Минсоцполитики разработало порядок осуществления контроля за целевым расходованием алиментов на ребенка