Непереможний Мейвезер кинув виклик Нурмагомедову та Макгрегору
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній американський непереможний боксер Флойд Мейвезер кинув виклики бійцям змішаних бойових єдиноборств Конору Макгрегору та Хабіба Нурмагомедова, інформує УНН з посиланням на Instagram американця.
Американець одразу ж після перемоги ірландця над Дональдом Серроне (менше хвилини) заявив про готовність провести з ним другий поєдинок.
Після цього Мейвезер також опублікував фото, на якому він зображений з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова. Також на фото зображений 2020 рік.
Нагадаємо, що перший бій між Мейвезером і Макгрегором відбувся 26 серпня 2017 року. Він проходив за правилами боксу. Американець здобув перемогу технічним нокаутом в 10-му раунді.