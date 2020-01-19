Непобедимый Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову и Макгрегору

Американец сразу же после победы ирландца над Дональдом Серроне (менее минуты) заявил о готовности провести с ним второй поединок.

После этого Мейвезер также опубликовал фото, на котором он изображен с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Также на фото изображен 2020 год.

Напомним, что первый бой между Мейвезером и МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года. Он проходил по правилам бокса. Американец получил победу техническим нокаутом в 10-м раунде.