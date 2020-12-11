Непереможний чемпіон світу Кроуфорд опустився в ваговий дивізіон Ломаченка

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), він повертається до легкої ваги (до 61,2 кг).

“Повертаюся в 135 фунтів”, — коротко зазначив американець.

Варто зазначити, що у новій категорії Кроуфорда абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес. Також в ньому виступає українець Василь Ломаченко.

Додамо також, Кроуфорд в 2014-2015 роках володів титулом WBO в легкій вазі. Після цього американець став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, а в 2018 році завоював пояс WBO в напівсередній вазі. В останній раз він виходив на ринг в листопаді, коли достроково зупинив Келла Брука.