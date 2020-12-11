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Непобедимый чемпион мира Кроуфорд опустился в весовой дивизион Ломаченко

Непобедимый чемпион мира Кроуфорд опустился в весовой дивизион Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 10468 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Непобежденный чемпион мира в полусреднем весе Терренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) изменит весовой дивизион. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), он возвращается в легкий вес (до 61,2 кг).

“Возвращаюсь в 135 фунтов”, — коротко отметил американец.

Стоит отметить, что в новой категории Кроуфорда абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес. Также в нем выступает украинец Василий Ломаченко.

Добавим также, Кроуфорд в 2014-2015 годах владел титулом WBO в легком весе. После этого американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, а в 2018 году завоевал пояс WBO в полусреднем весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре, когда досрочно остановил Келла Брука.

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