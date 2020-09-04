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Непереможний британець: з'явився новий претендент на бій проти Усика

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Промоутер Френк Воррен запропонував проведення двобою за участі підопічного британця Даніеля Дюбуа проти обов’язкового претендента на титул WBO Олександра Усика за вакантний чемпіонський пояс організації, передає УНН з посиланням на Youtube-канал “iFL TV”.

Непереможний британець: з'явився новий претендент на бій проти Усика

Дюбуа може виявиться опонентом Усика на ринзі у випадку, якщо нинішній чемпіон світу Ентоні Джошуа відмовиться від обов’язкового захисту титулу.

“Так, ми б погодилися на такий бій. Без вагань, Даніель набагато більший за розмірами тіла, ніж Усик, але в Олександра є приголомшливий досвід. Він дуже вмілий боєць. Як ви знаєте, він вже провів поєдинок в суперважкій вазі. Усик — колишній важковаговик. Я думаю , що з урахуванням молодості і потужності для Дюбуа цей бій не буде легким. Я вважаю, що Даніель переможе Усика”, — повідомив Воррен.

Додамо також, Дюбуа має в активі 15 проведених поєдинків в професійній кар’єрі — усі перемоги і з них 14 нокаутом.

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