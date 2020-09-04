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Непобедимый британец: появился новый претендент на бой против Усика

Киев • УНН

 • 14599 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Промоутер Фрэнк Уоррен предложил проведение поединка с участием подопечного британца Даниэля Дюбуа против обязательного претендента на титул WBO Александра Усика за вакантный чемпионский пояс организации, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал “iFL TV”.

Непобедимый британец: появился новый претендент на бой против Усика

Дюбуа может окажется оппонентом Усика на ринге в случае, если нынешний чемпион мира Джошуа откажется от обязательной защиты титула.

“Да, мы бы согласились на такой бой. Без колебаний, Даниэль гораздо больший по размерам тела, чем Усик, но у Александра есть потрясающий опыт. Он очень умелый боец. Как вы знаете, он уже провел поединок в супертяжелом весе. Усик — бывший тяжеловес. Я думаю, что с учетом молодости и мощности для Дюбуа этот бой не будет легким. Я считаю, что Даниэль победит Усика”, - сообщил Уоррен.

Добавим также, что Дюбуа имеет в активе 15 проведенных поединков в профессиональной карьере — все победы и из них 14 нокаутом.

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