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Ненормально, коли недовіра варта життя: глава фонду АнтиСНІД вакцинувалася COVISHIELD

Ненормально, коли недовіра варта життя: глава фонду АнтиСНІД вакцинувалася COVISHIELD

Київ • УНН

 • 13892 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Директор Фонду Олени Пінчук АнтиСНІД Ольга Руднєва розповіла про те, як прищепилася від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD), і пояснила значення вакцин, які щодня рятують мільйони життів, на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Руднєва написала, що за сотні років розвиток науки призвів людство до того, що смерті від багатьох вірусних та інфекційних хвороб залишилися в минулому.

"Я часто повторюю, що народилася в найкращий з часів. Щаслива, що мені не треба народжувати 12 дітей про запас і взагалі годі й народжувати дітей. (...) Щаслива, що не помру від того, що наступлю на цвях, на моїй могильній плиті не напишуть: "її стрімкий політ зупинила діарея", і моє ім'я не поповнить статистику померлих від комариного укусу", - зазначає вона.

Саме тому Руднєва не розуміє, як можна відмовлятися від благ, наданих цивілізацією, і піддавати своє життя небезпеці тільки через недовіру.

"Я часто повторюю, що народилася в цей час ще й для того, щоб жити в цьому часі. Було б дивно відмовлятися від машини і їхати на роботу в кінній упряжці, відправляти повідомлення подружці з голубами, набирати тексти на друкарській машинці і прати білизну в струмку. Дивно було б відмовитися від вакцинації в світі, де великою фармацевтичною компанією з історією винайдена вакцина, що пройшла всі стадії клінічних випробувань, мета якої - захистити мене від COVID. Тому для мене навіть не стояло питання вакцинуватися чи ні. Було тільки питання: "коли?" (...) Так що недовіра, друзі мої, це нормально. Ненормально, коли вона варта нам життя", - написала вона.

Доповнення

Нагадаємо, що вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca прищепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.

Залишковими дозами вакцини Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD) в Україні зараз можуть зробити щеплення ветерани АТО/ООС, громадські діячі, публічні люди. Вакцина поставляється у 10-дозних флаконах і зберігається відкритою всього 6 годин. У разі нестачі людей з групи ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам та ветеранам АТО/ООС.

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