Ненормально, когда недоверие стоит жизни: глава фонда АнтиСПИД вакцинировалась COVISHIELD

Детали

Руднева написала, что за сотни лет развитие науки привело человечество к тому, что смерти от многих вирусных и инфекционных болезней остались в прошлом.

"Я часто повторяю, что родилась в лучшее из времен. Счастлива, что мне не надо рожать 12 детей про запас и вообще можно не рожать детей. (...) Счастлива, что не умру от того, что наступлю на гвоздь, на моей могильной плите не напишут: "Ее стремительный полет остановила диарея", и мое имя не пополнит статистику умерших от комариного укуса", - отмечает она.

Именно поэтому Руднева не понимает, как можно отказываться от благ, предоставляемых цивилизацией, и подвергать свою жизнь опасности только из-за недоверия.

"Я часто повторяю, что родилась в это время еще и для того, чтобы жить в этом времени. Было бы странно отказываться от машины и ехать на работу в конной упряжке, отправлять сообщения подружке с голубями, набирать тексты на печатной машинке и стирать белье в ручье. Странно было бы отказаться от вакцинации в мире, где большой фармацевтической компанией с историей изобретена вакцина, прошедшая все стадии клинических испытаний, цель которой - защитить меня от COVID. Поэтому для меня даже не стоял вопрос вакцинироваться или нет. Был только вопрос: "когда?" (...) Так что недоверие, друзья мои, это нормально. Ненормально, когда оно стоит нам жизни", - написала она.

Дополнение

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Остаточными дозами вакцины Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD) в Украине сейчас могут сделать прививку ветераны АТО/ООС, общественные деятели, публичные люди. Вакцина поставляется в 10-дозных флаконах и хранится открытой всего 6 часов. В случае нехватки людей из группы риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям и ветеранам АТО/ООС.