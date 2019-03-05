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Неможливо повернути Крим лише зусиллями корінного населення - Джемілєв

Неможливо повернути Крим лише зусиллями корінного населення - Джемілєв

Київ • УНН

 • 11290 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Повернути Крим лише зусиллями корінного населення неможливо. Таку думку виголосив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв під час інформаційного марафону “Діалоги в часі”, передає УНН.

“Самі перемогти окупантів ми не можемо, якщо маються на увазі жителі Криму, ніяк не зможемо. Деякі політичні діячі говорили стосовно того, що Крим повернеться назад до України, коли у нас все стане добре. Проте, навіть якщо сто відсотків жителів Криму будуть висловлювати своє незадоволення, ніякого повернення його до складу України не буде” — сказав Джемілєв.

За його словами, “путінський режим” не той, який буде зважати на думку народу.

Крім того, депутат зазначив, що на сьогодні проводиться політика на виживання корінного народу Криму і заселення його росіянами.

Як повідомляв УНН, Джемілєв нагадав, що після анексії Криму міжнародні інстанції неодноразово вимагали від Росії залишити Крим, але “всі ці резолюції Росією нахабно ігнорувалися”.

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

Українські Національні Новини

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