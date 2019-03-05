Невозможно вернуть Крым только усилиями коренного населения - Джемилев

"Сами победить оккупантов мы не можем, если имеются в виду жители Крыма, никак не сможем. Некоторые политические деятели говорили о том, что Крым вернется обратно в Украину, когда у нас все будет хорошо. Однако, даже если сто процентов жителей Крыма будут выражать свое недовольство, никакого возвращения его в состав Украины не будет", - сказал Джемилев.

По его словам, "путинский режим" не тот, который будет считаться с мнением народа.

Кроме того, депутат отметил, что на сегодня проводится политика на выживание коренного народа Крыма и заселение полуострова русскими.

Как сообщал УНН, Джемилев напомнил, что после аннексии Крыма международные инстанции неоднократно требовали от России покинуть Крым, но "все эти резолюции Россией нагло игнорировались".

Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.