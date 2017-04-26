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Немовля знайдено на території пологового будинку у Маріуполі

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Маріуполі на території пологового будинку знайдено немовля. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької обл.

Дівчинку, закутану в ковдру і жіночу куртку, під насадженнями знайшов двірник, який підв’язував деревця на території медустанови, сьогодні вранці. Правоохоронці почали комплекс заходів, спрямований на встановлення місцезнаходження породіллі і з’ясування причин, що підштовхнули її, в прямому сенсі, викинути дочку.

“Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні, 26 квітня, близько 10:30 від персоналу пологового будинку. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції. Встановлено, що підсобний робітник, працюючи на земельній ділянці, почув кряхтіння і пішов на звуки. На сирій землі всередині викинутої куртки хтось ворушився. Зазирнувши всередину і побачивши дитяче личко, він схопив згорток і відніс в приймальню медустанови”, — повідомили у поліції.

Там дитину оглянули фахівці. Дівчинка приблизно 10 днів від народження, здорова і важить близько 3 кілограмів.

Нагадаємо, 26 квітня трирічна дитина загинува у пожежі на Запоріжжі.

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