Немовля знайдено на території пологового будинку у Маріуполі

Дівчинку, закутану в ковдру і жіночу куртку, під насадженнями знайшов двірник, який підв’язував деревця на території медустанови, сьогодні вранці. Правоохоронці почали комплекс заходів, спрямований на встановлення місцезнаходження породіллі і з’ясування причин, що підштовхнули її, в прямому сенсі, викинути дочку.

“Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні, 26 квітня, близько 10:30 від персоналу пологового будинку. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції. Встановлено, що підсобний робітник, працюючи на земельній ділянці, почув кряхтіння і пішов на звуки. На сирій землі всередині викинутої куртки хтось ворушився. Зазирнувши всередину і побачивши дитяче личко, він схопив згорток і відніс в приймальню медустанови”, — повідомили у поліції.

Там дитину оглянули фахівці. Дівчинка приблизно 10 днів від народження, здорова і важить близько 3 кілограмів.

Нагадаємо, 26 квітня трирічна дитина загинува у пожежі на Запоріжжі.