Младенец найден на территории роддома в Мариуполе

Девочку, закутанную в одеяло и женскую куртку, под насаждениями нашел дворник, который подвязывал деревца на территории медучреждения, сегодня утром. Правоохранители начали комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения роженицы и выяснения причин, подтолкнули ее, в прямом смысле, выбросить дочь.

"Сообщение в полицию поступило сегодня, 26 апреля, около 10:30 от персонала роддома. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Установлено, что подсобный рабочий, работая на земельном участке, услышал кряхтинние и пошел на звуки. На сырой земле внутри выброшенной куртки кто-то шевелился. Заглянув внутрь и увидев детское личико, он схватил сверток и отнес в приемную медучреждения ", - сообщили в полиции.

Там ребенка осмотрели специалисты. Девочка примерно 10 дней от роду, здоров и весит около 3 килограммов.

Напомним, 26 апреля трехлетний ребенок погиб в пожаре на Запорожье .