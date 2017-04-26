Нелегальних газових модулів в столиці не буде - Г.Пліс

— Розкажіть, будь-ласка, яка ситуація із АГЗП в столиці сьогодні?

— Точно, навряд чи вам хтось скаже, але орієнтовно таких газових модулів залишилось від 5 до 10 штук. Ще три тижні тому їх було приблизно 366, однак цю цифру також не можна вважати на 100% точною, бо як тільки псевдо-підприємці отримують інформацію, що планується їх демонтаж, вони терміново “знімають” свої заправки з місця.

— Якщо порівняти із попереднім роком, то чи можна говорити про збільшення нелегальних АГЗП в столиці?

— Звичайно, їх стало більше. Їх кількість зростала останні три роки. Весь цей час триває боротьба із цим нелегальним бізнесом. З Євробаченням, чи без нього — ми не можемо ставити під загрозу життя мешканців Києва. Певна річ, є значні ризики, пов’язані з проведенням Євробачення, тому ми маємо зробити все, аби мінімізувати ці ризики. Також маємо завдання навести лад з цим бізнесом, з яким пов’язано багато негативу. Фактично, існує недобросовісна конкуренція, і чесні гравці, які сплачують всі податки, перебувають в невигідному становищі. У нелегальних заправок, звісна річ, нема належно оформлених документів на землекористування, нема дозволів на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, інших дозвільних документів. Вони дуже часто реалізують пальне без касових апаратів, мають неоформлені трудові відносини з працівниками. Тому, за оперативними розрахунками, бюджет столиці недоотримує приблизно 625 мільйонів. Ви лише уявіть: 70% газу в Києві торгується через нелегальні заправки!

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— Однак, самі власники демонтованих заправочних станцій заявили, що за їх знищенням стоїть лобіювання інтересів великих гравців...

— Я навіть чув, що ми об’єднались з легальними бізнесом у своїй боротьбі з нелегальним. Але міська влада завжди буде підтримувати легальний бізнес і ніколи не буде підтримувати нелегальний. Тому, якщо наше бажання сприяти легальному бізнесу трактуються як лобіювання його інтересів, то хай так буде.

— Як виглядає схема ліквідації нелегала? Поясніть, будь-ласка, покроково

— По-перше, більшість з них (нелегалів - ред.) неодноразово були попереджені про незаконність розташування такої АЗС. Їм рекомендували зробити самодемонтаж. До слова, в більшості випадків АГЗП таки демонтовані власниками самостійно. В іншому випадку механізм дуже простий. Ми ще раз попереджаємо приписом, і просимо впродовж трьох днів надати нам відповідні дозволи і документи. Якщо вони не надають - робимо припис на демонтаж. Тому, повторюю, ми завжди просимо зробити це самостійно. По-перше, це дешевше нам, по-друге, власник сам несе відповідальність, якщо там щось пошкодить через необережність.

— Де зберігається демонтоване майно?

— У більшості випадків, власники присутні під час демонтажу, тому, звичайно, вони отримують інформацію, де зберігається їх майно.

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— Скільки сьогодні в середньому коштує відкриття газової заправки та її легалізація?

— Я не можу сказати точно — мабуть, тисяч 15 доларів. Враховуючи, що зараз маємо розвинений ринок вживаної техніки, то, може, й 10 тисяч доларів. Але це ж не привід купувати їх і на кожному перехресті ставити. Адже, навряд, чи хтось буде задоволений тим, що у нього під балконом поставили модуль, чи дитина ходить до школи, а на виході із школи стоїть така заправка.

Зона ураження від такої заправки — 200-300 метрів, і тому стаціонарні заправки набагато безпечніші, адже там, як мінімум, ємності знаходяться під землею. І при вибуху, буде мінімум постраждалих. Це один бік. Інший — справді, важко знайти місце в Києві для встановлення легальної заправки. Скажу більше: важко знайти місце під кіоск з хлібом.

— Чи не планує влада розробити схему розміщення АГЗП, щоб вони були легальними і щоб люди розуміли, де можна, а де не можна встановлювати модулі?

— Останні півтора року ми витратили дуже багато часу, намагаючись знайти будь-які механізми, які дозволили б легалізувати заправку. Однак, на жаль, поки не знайшли жодного механізму, який дозволяв би нам це зробити. Зараз у адміністрації немає жодного чиновника, який би поставив підпис і сказав мені, що, наприклад, встановлення такої заправки, відповідає всім нормативам діючого законодавства та всім нормативам безпеки. Також немає схеми, яка окреслює легальність самих місць, тому що мова йде про небезпечну речовину, вибухонебезпечну, і заправка — п’ятої категорії складності об’єкт. І коли хтось скаже, що, мовляв, у мене є всі легалізуючі документи, можна ставити одне просте запитання: “У Вас є документи на те, що ця земля оформлена під заправку?”. Їх немає ні в кого, бо спочатку землю оформляють як паркінг, а потім встановлюють там ГЗП. Але паркінг та ГЗП — це різні речі. І рівень безпеки для парковки, яка розміщується за 5 метрів від тепломереж — це одне, а рівень безпеки, коли вибухонебезпечна речовина розміщується за 5 метрів від газової чи тепломережі — це зовсім інше. Решта — чиста маніпуляція, пов’язана з наявністю сумнівних документів.

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— Деякі експерти ринку припускають, що після Євробачення уся боротьба з нелегалами закінчиться...

— Ні, ми щоденно моніторимо ситуацію для того, щоб нелегали не поверталися на старі місця. Відслідковуємо, і я сподіваюся, що нам вдасться все ж таки контролювати цю ситуацію. І, врешті-решт, навести правопорядок в цьому секторі.

— Але інколи це нагадує біг по колу: одних демонтували, через два-три дні вони знову поновили свою роботу. Чи є якийсь більш дієвий метод — штрафи, наприклад, чи позбавлення права на підприємницьку діяльність?

— На мою думку, механізм, достатньо простий. Якщо ви відкрили заправку, а земля не оформлена, то це самозахоплення. Якщо ви визнаєте, що це ваша заправка, то ви автоматично підпадаєте під адміністративне правопорушення. Якщо ви не визнаєте, що вона ваша, тому що не хочете брати відповідальність за те, що вона встановлена нелегально, то це предмет для кримінального впровадження, заяв у податкову, в поліцію, в прокуратуру. Тому встановлення такої заправки порушує дуже велику кількість діючих нормативних правових актів — це майже в 95% кримінальна відповідальність.

— Чи правда те, що боротьба з цими заправками почалась після трагічних випадків?

— Вже був випадок вибуху такого комплексу, мені здається, ми не маємо чекати наступного.

Нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.