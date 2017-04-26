Нелегальных газовых модулей в столице не будет - Г.Плис

- Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с АГЗП в столице сегодня?

- Точно, вряд ли вам кто-то скажет, но ориентировочно таких газовых модулей осталось от 5 до 10 штук. Еще три недели назад их было примерно 366, однако эту цифру также нельзя считать на 100% точной, так как только псевдо-предприниматели получают информацию, что планируется их демонтаж, они срочно "снимают" свои заправки с места.

- Если сравнить с предыдущим годом, то можно говорить об увеличении нелегальных АГЗП в столице?

- Конечно, их стало больше. Их количество росло последние три года. Все это время шла борьба с этим нелегальным бизнесом. С Евровидением или без него - мы не можем ставить под угрозу жизни жителей Киева. Конечно, есть значительные риски, связанные с проведением песенного конкурса, поэтому мы должны сделать все, чтобы их минимизировать. Также есть задача навести порядок с этим бизнесом, с которым связано много негатива. Фактически, существует недобросовестная конкуренция, и честные игроки, которые платят все налоги, находятся в невыгодном положении. В нелегальных заправок, конечно, нету надлежаще оформленных документов на землепользование; нет разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности, других разрешительных документов. Они очень часто реализуют топливо без кассовых аппаратов, а еще не оформляют трудовые отношения с работниками. Поэтому, по оперативным расчетам, бюджет столицы недополучает примерно 625 млн0. Вы только представьте: 70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки!

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- Однако, сами владельцы демонтированных заправочных станций заявили, что за их уничтожением стоит лоббирование интересов крупных игроков ...

- Я даже слышал, что мы объединились с легальными бизнесом в своей борьбе с нелегальным. Но городские власти всегда будут поддерживать легальный бизнес и никогда не будут поддерживать нелегальный. Поэтому, если наше желание способствовать легальному бизнесу трактуется как лоббирование его интересов, пусть так будет.

- Как выглядит схема ликвидации нелегала? Объясните, пожалуйста, пошагово

- Во-первых, большинство из них (нелегалов - ред.) неоднократно были предупреждены о незаконности расположения такого АЗС. Им рекомендовали сделать самодемонтаж. К слову, в большинстве случаев АГЗП демонтированы владельцами самостоятельно. В противном случае механизм очень прост. Мы еще раз предупреждаем с помощью предписания, и просим в течении трех дней предоставить нам соответствующие разрешения и документы. Если они не предоставляют - делаем предписание на демонтаж. Поэтому, повторяю, мы всегда просим сделать это самостоятельно. Во-первых, это дешевле нам, во-вторых, владелец сам несет ответственность, если там что-то повредит по неосторожности.

- Где хранится демонтированное имущество?

- В большинстве случаев, владельцы присутствовали во время демонтажа, поэтому, конечно, они получают информацию, где хранится их имущество.

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- Сколько сегодня, в среднем, стоит открытие газовой заправки и ее легализация?

- Я не могу сказать точно - пожалуй, тысяч 15 долларов. Учитывая, что сейчас имеем развитие рынка подержанной техники, то, может, и 10 тыс. долларов. Но это же не повод покупать их и на каждом перекрестке ставить. Ведь вряд ли кто-то будет доволен тем, что у него под балконом поставили модуль, или ребенок ходит в школу, а на выходе из школы стоит такая заправка.

Зона поражения от такой заправки - 200-300 метров, и поэтому стационарные заправки намного безопаснее, ведь там, как минимум, емкости находятся под землей. И при взрыве, будет минимум пострадавших. Это одна сторона. Другая - действительно, трудно найти место в Киеве для установления легальной заправки. Скажу больше: трудно найти место под киоск с хлебом.

- Не планирует ли власть разработать схему размещения АГЗП, чтобы они были легальными и чтобы люди понимали, где можно, а где нельзя устанавливать модули?

- Последние полтора года мы потратили очень много времени, пытаясь найти любые механизмы, которые позволили бы легализовать заправку. Однако, к сожалению, пока не нашли механизма, который позволял бы нам это сделать. Сейчас в администрации нет ни одного чиновника, который бы поставил подпись и сказал мне, что, например, установление такой заправки, соответствует всем нормативам действующего законодательства и всем нормативам безопасности. Также нет схемы, которая определяет легальность самых мест, так как речь идет об опасном веществе, взрывоопасном, и заправка - пятой категории сложности объект. И когда кто-то скажет, что, мол, у меня есть все легализирующие документы, можно задавать один простой вопрос: "У Вас есть документы на то, что эта земля оформлена под заправку?». Их нет ни у кого, потому что сначала землю оформляют как паркинг, а затем устанавливают там ГЗП. Но паркинг и ГЗП - это разные вещи. И уровень безопасности для парковки, которая размещается в 5 метрах от теплосетей - это одно, а уровень безопасности, когда взрывоопасное вещество размещается в 5 метрах от газовой или теплосети - это совсем другое. Остальные - чистая манипуляция, связанная с наличием сомнительных документов.

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- Некоторые эксперты рынка предполагают, что после Евровидения вся борьба с нелегалами закончится ...

- Нет, мы ежедневно мониторим ситуацию для того, чтобы нелегалы ​​не возвращались на старые места. Отслеживаем, и я надеюсь, что нам удастся все же контролировать эту ситуацию. И, в конце концов, привести правопорядок в этом секторе.

- Но иногда это напоминает бег по кругу: одних демонтировали, через два-три дня они снова возобновили свою работу. Есть ли какой-то более действенный метод - штрафы, например, лишение права на предпринимательскую деятельность?

- Я думаю, механизм, достаточно прост. Если вы открыли заправку, и земля не оформлена, то это самозахват. Если вы признаете, что это ваша заправка, то вы автоматически подпадаете под административное правонарушение. Если вы не признаете, что она ваша, потому что не хотите брать ответственность за то, что она установлена ​​нелегально, то это предмет для уголовного внедрения, заявлений в налоговую, в полицию, в прокуратуру. Поэтому установление такой заправки нарушает очень большое количество действующих нормативных правовых актов - это почти в 95% уголовная ответственность.

- Правда ли то, что борьба с этими заправками началась после трагических случаев?

- Уже был случай взрыва такого комплекса, мне кажется, мы не должны ждать следующего.

Напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева Кличко получил поддержку "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.