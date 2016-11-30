Нелегальні товари на півмільйона гривень вилучили у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України протягом доби вилучили у районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари на понад півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час огляду автомобілів на пунктах пропуску в Донецькій області правоохоронці виявили у чотирьох водіїв товари без відповідних документів. Співробітники спецслужби вилучили у нелегальних перевізників партії мобільних телефонів, автозапчастин, одягу та будівельних матеріалів, які вони намагалися ввезти на тимчасово окуповані території.
За словами водіїв продукцію вони перевозили у “ДНР” для подальшого перепродажу, за що сплачували данину представникам незаконних збройних формувань терористів.
Тривають відповідні процесуальні дії.