Нелегальные товары на полмиллиона гривен изъяли в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в течение суток изъяли в районе проведения антитеррористической операции нелегальные товары на более чем полмиллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время осмотра автомобилей на пунктах пропуска в Донецкой области правоохранители обнаружили у четырех водителей товары без соответствующих документов. Сотрудники спецслужбы изъяли у нелегальных перевозчиков партии мобильных телефонов, автозапчастей, одежды и строительных материалов, которые они пытались ввезти на временно оккупированные территории.
По словам водителей продукцию они перевозили в "ДНР" для дальнейшей перепродажи, за что платили дань представителям незаконных вооруженных формирований террористов.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.