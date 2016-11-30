Нелегальные товары на полмиллиона гривен изъяли в районе АТО

Во время осмотра автомобилей на пунктах пропуска в Донецкой области правоохранители обнаружили у четырех водителей товары без соответствующих документов. Сотрудники спецслужбы изъяли у нелегальных перевозчиков партии мобильных телефонов, автозапчастей, одежды и строительных материалов, которые они пытались ввезти на временно оккупированные территории.

По словам водителей продукцию они перевозили в "ДНР" для дальнейшей перепродажи, за что платили дань представителям незаконных вооруженных формирований террористов.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.