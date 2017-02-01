Нелегальна АЗС на Тернопільщині реалізувала фальсифікованого пального на понад півмільйона грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Автозаправну станцію облаштували, встановивши ємкість для зберігання дизпалива орієнтовним об’ємом 50 куб. м та паливно-роздавальну колонку, які з’єднали між собою комунікаціями.
Реалізацію дизпалива здійснював 48-річний місцевий житель за готівкові кошти.
"При цьому на вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи та реєстратор розрахункових операцій, а реалізація пального проводилась без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість", - йдеться у повідомленні.
За результатами обшуку виявлено та вилучено обладнання, комп’ютерну техніку, 17 тис. літрів дизпалива на загальну суму 560 тис.грн.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи "сірих".