Нелегальна АЗС на Тернопільщині реалізувала фальсифікованого пального на понад півмільйона грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

Автозаправну станцію облаштували, встановивши ємкість для зберігання дизпалива орієнтовним об’ємом 50 куб. м та паливно-роздавальну колонку, які з’єднали між собою комунікаціями.

Реалізацію дизпалива здійснював 48-річний місцевий житель за готівкові кошти.

"При цьому на вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи та реєстратор розрахункових операцій, а реалізація пального проводилась без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуку виявлено та вилучено обладнання, комп’ютерну техніку, 17 тис. літрів дизпалива на загальну суму 560 тис.грн.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи "сірих".

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