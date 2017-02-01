Нелегальная АЗС в Тернопольской области реализовала фальсифицированного топлива на более полумиллиона грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области обнаружили незаконную заправку на территории одного из местных строительных предприятий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Автозаправочную станцию обустроили, установив емкость для хранения дизтоплива ориентировочным объемом 50 куб. м и топливно-раздаточную колонку, которые соединили между собой коммуникациями.
Реализацию дизтоплива осуществлял 48-летний местный житель за наличные средства.
"При этом на указанной АЗС отсутствуют какие-либо разрешительные документы и регистратор расчетных операций, а реализация топлива проводилась без отражения в учете и без каких-либо документов, удостоверяющих его происхождение, производителя и качество", - говорится в сообщении.
По результатам обыска обнаружено и изъято оборудование, компьютерную технику, 17 тыс. литров дизтоплива на общую сумму 560 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Г.Рябцева, в Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых".