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Негода на Одещині: Кіпер розповів про ситуацію у районах

Київ • УНН

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Олег Кіпер повідомляє про негоду в Одеській області, внаслідок якої знеструмлено кілька районів, але основні служби продовжують працювати. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поділився оперативною інформацією щодо ситуації із негодою у районах регіону, передає УНН.

Деталі

Так, у Роздільнянському районі усі служби працюють у посиленому режимі. Без електропостачання 45 населених пунктів (20 910 осіб); 6 - частково. Працює 6 бригад ДТЕК, 18 працівників, 6 одиниць спеціалізованої техніки. Тепло, водо- та газопостачання у штатному режимі. Відкриті пункти незламності, які забезпечені всім необхідним. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі. Комунальна техніка та комунальники обробляють дороги та тротуари протиожиледними матеріалами.

У Березівському районі два населених пункти частково без світла, 126 - повністю. Енергетики ДТЕК працюють над відновленням.

У Білгород-Дністровському районі усе працює в штатному режимі. На дорогах ожеледиця, невеликий сніг, працюють дорожні служби.

У Болградському районі все працює в штатному режимі.

В Одеському районі електропостачання відсутнє повністю у 34-х населених пунктах. Працюють генератори, заявки в ДТЕК подані. Водо-, теплопостачання в наявності.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в населених пунктах: Старі Трояни, Приозерне, Нова Покровка, Острівне, Кирнички, Плавні, Котловина, Нагірне, Орлівка, Комишівка. Водопостачання, газопостачання, теплопостачання - в штатному режимі.

У Подільському районі відсутнє електропостачання у 80 населених пунктах (70 100 осіб), працює 27 бригад ДТЕК. Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне. Дороги проїзні, ожеледиця, намерзання снігу. Підрядна та комунальна техніка працюють. Функціонує 36 пунктів незламності.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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