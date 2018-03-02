Негода в Україні: обмежено в’їзд вантажівок до 4 міст

КИЇВ. 2 березня. УНН. В'їзд вантажівок до Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона все ще обмежений. Залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у 9 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ДСНС.