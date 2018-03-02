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Негода в Україні: обмежено в’їзд вантажівок до 4 міст

Негода в Україні: обмежено в’їзд вантажівок до 4 міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В'їзд вантажівок до Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона все ще обмежений. Залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у 9 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ДСНС.

Надзвичайники зазначають, що обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг: на всіх під’їздах до Києва, на одній ділянці у Миколаївській області (М-14 М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ) та двох ділянках в Херсонській області (Т-04-03 Мар’янське — Берислав та М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ).

В Укравтодорі закликають водіїв бути уважними.

Аеропорти відновили роботу.

Також через наслідки негоди виникли проблеми з постачання води до населених пунктів Донбасу, зокрема Маріуполя.

“Уточнення для ЗМІ! Постачання води до м. Маріуполь припинено компанією „Вода Донбасу“ по Південно-Донбаському водогону, який є одним з джерел забезпечення водою. Водопостачання м. Маріуполь зараз здійснюється з альтернативних джерел”, — йдеться у повідомленні МТОТ у Twitter.

Слід зазначити, що 2 березня на більшій частині території все ще сніжитиме. Вдень на півдні помірний сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах — ожеледиця.

У ДСНС повідомляють, що температура вночі 11-16° морозу, у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях до 20° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті 21-26° морозу; вдень 4-9° морозу, на заході країни до 12° морозу, на Закарпатті та в південній частині від 3° морозу до 2° тепла.

Служба автомобільних доріг у низці областей закликають водії утриматись від поїздок.

“Служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає всіх учасників дорожнього руху утриматись від поїздок на час вирування негоди. Можливі обмеження та перекриття руху на автодорогах області”, — йдеться у повідомленні служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

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