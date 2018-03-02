Непогода в Украине: ограничен въезд грузовиков в 4 городах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Въезд грузовиков в Киев, Кропивницкого, Николаева и Херсона все ещё ограничен. Остаются обесточенными 80 населенных пунктов в 9 областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ДСНС.
Чрезвычайники отмечают, что ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог: на всех подъездах к Киеву, на одном участке в Николаевской области (М-14 М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск) и двух участках в Херсонской области (Т-04 −03 Марьянское — Берислав и М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск).
В Укравтодоре призывают водителей быть внимательными.
Аэропорты возобновили работу.
Также из-за последствий непогоды возникли проблемы по поставке воды к населенным пунктам Донбасса, в частности Мариуполя.
Следует отметить, что 2 марта на большей части территории все еще будет идти снег. Днем на юге умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега. На дорогах — гололедица.
В ДСНС сообщают, что температура ночью 11-16 ° мороза, в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях до 20 ° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье 21-26 ° мороза; днем 4-9 ° мороза, на западе страны до 12 ° мороза, на Закарпатье и в южной части от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
Служба автомобильных дорог в ряде областей призывают водители воздержаться от поездок.
“Служба автомобильных дорог в Николаевской области призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на время накал непогоды. Ограничения и перекрытия движения на автодорогах области”, — говорится в сообщении службы автомобильных дорог в Николаевской области.