Негода у Кот-д'Івуарі: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сильні зливи пройшли в Абіджані (найбільше місто Кот-д'Івуару) в ніч з понеділка на вівторок. Згідно з попередніми даними, 18 осіб загинули, 136 місцевих жителів доставлені в безпечні укриття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fraternité Matinсо.
Повідомляється, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки пошукові роботи ще тривають.
Сьогодні шторм, що супроводжувався градом, наніс збитки в північній частині американського штату Колорадо. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча.
Вчора, в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула.
Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.
9 червня ураган пошкодив близько 50 будинків в Герцег-Нові та селищі Каменарі на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії і зруйнував об'єкти інфраструктури.
8 червня серйозний шторм пройшов Словенією після полудня, жителі країни побачили град завбільшки з тенісний м'яч. Найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, у провінції Бела країна.
Нагадаємо, у Франції через сильні зливи розпочалася повінь, у наслідок якої були затоплені дороги, знищені виноградники, пошкоджені приватні будинки. Щонайменше троє людей загинуло.