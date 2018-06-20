Непогода в Кот-д'Ивуаре: есть погибшие

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 10774 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 50862 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101034 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108942 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142306 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 186560 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157153 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143214 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Непогода в Кот-д'Ивуаре: есть погибшие

Непогода в Кот-д'Ивуаре: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 7855 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Сильные ливни прошли в Абиджане (крупнейший город Кот-д'Ивуара) в ночь с понедельника на вторник. Согласно предварительным данным, 18 человек погибли, 136 местных жителей доставлены в безопасные укрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fraternité Matinсо.

Сообщается, что число погибших может увеличиться, поскольку поисковые работы еще продолжаются.

Сегодня шторм, сопровождавшийся градом, нанес ущерб в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.

Вчера, в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.

Как сообщал УНН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

9 июня ураган повредил около 50 домов в Герцег-Нови и поселке Каменари на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры.

8 июня серьезный шторм прошел Словенией после полудня, жители страны увидели град размером с теннисный мяч. Худшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела страна.

Напомним, во Франции за сильных ливней началось наводнение, в результате которого были затоплены дороги, уничтожены виноградники, повреждены частные дома. По меньшей мере три человека погибли.

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