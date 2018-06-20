Непогода в Кот-д'Ивуаре: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сильные ливни прошли в Абиджане (крупнейший город Кот-д'Ивуара) в ночь с понедельника на вторник. Согласно предварительным данным, 18 человек погибли, 136 местных жителей доставлены в безопасные укрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fraternité Matinсо.
Сообщается, что число погибших может увеличиться, поскольку поисковые работы еще продолжаются.
Сегодня шторм, сопровождавшийся градом, нанес ущерб в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.
Вчера, в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.
Как сообщал УНН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.
9 июня ураган повредил около 50 домов в Герцег-Нови и поселке Каменари на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры.
8 июня серьезный шторм прошел Словенией после полудня, жители страны увидели град размером с теннисный мяч. Худшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела страна.
Напомним, во Франции за сильных ливней началось наводнение, в результате которого были затоплены дороги, уничтожены виноградники, повреждены частные дома. По меньшей мере три человека погибли.