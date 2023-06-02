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Негода у Києві: частково без світла залишились три райони столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Через негоду у столиці часткові відключення світла, передає УНН із посиланням на КМДА.

Цитата

"Частково без електроенергії залишилися в Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - додали у КМДА.

Нагадаємо

У Києві гроза. Комунальні служби та енергетики інформують, що профільні аварійні бригади переведені в підвищену готовність.

Українські Національні Новини

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