Непогода в Киеве: частично без света остались три района столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Из-за непогоды в столице частичные отключения света, передает УНН со ссылкой на КГГА.
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"Частично без электроэнергии остались в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы", - говорится в сообщении.
Добавим
Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.
"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - добавили в КГГА.
Напомним
В Киеве гроза. Коммунальные службы и энергетики информируют, что профильные аварийные бригады переведены в повышенную готовность.