Негода лютує: на в'їзді до Києва збираються колони вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через негоду у Київ досі не пускають вантажівки, передає УНН.
Так, на в'їзді до столиці збираються колони вантажівок. Лише на КПП "Варшавка" їх зібралось близько 40.
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Додамо, що ситуація на під'їздах до столиці була ускладнена цілий день. Так на Бориспільській трасі ранком були тягнучки, а ближче до вечора авто могли рухатись лише у дві смуги.
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Нагадаємо, в'їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон заборонений.