Непогода бушует: на въезде в Киев собираются колонны грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за непогоды в Киев до сих пор не пускают грузовики, передает УНН.
Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40.
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Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.
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Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен.