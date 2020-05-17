Недіюча адмінбудівля цукрозаводу горіла на Вінниччині

"17 травня о 01:45 ... надійшло повідомлення про пожежу в колишній адміністративній будівлі ТОВ “Турбівський цукровий завод” у селищі Турбів Липовецького району", - йдеться у повідомленні.

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За даними рятувальників, пожежа була локалізована о 03:09, а ліквідована о 04:08.

У результаті пожежі знищено шиферне покриття споруди по дерев'яній обрешітці на площі 150 кв.м., пошкоджено будівлю на площі 200 кв.м. Причина надзвичайної події встановлюється.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 9 осіб та три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також черговий караул місцевої комунальної пожежної команди селища Турбів.