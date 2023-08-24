Небезпека є кожного дня, провокації окупантів сьогодні можливі - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Небезпека для українців є кожного дня. Провокації від росіян в День Незалежності можливі. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«ЗМІ задавали запитання напередодні: чого очікувати? (на День Незалежності – ред.) Можливо, будуть якісь провокації, а можливо, і не будуть… Кожен день для нас є небезпека. Нікуди не діваються кораблі з Чорного моря, літаки стратегічної авіації чи безпілотники. Потрібно ворогу небагато часу, щоб підготувати удар», - сказав Ігнат.
Він зазначив, що сьогодні, як і в будь-який інший день, потрібно дотримуватися інструкцій військових адміністрацій та берегти себе.
Доповнення
Командувач Об'єднаних сил ЗС генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що від рф можна очікувати на День Незалежності України нахабних дій, зокрема авіаційних ударів.