Опасность есть каждый день, провокации оккупантов сегодня возможны - Игнат

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Опасность для украинцев есть каждый день. Провокации от россиян в День Независимости возможны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«СМИ задавали вопрос накануне: чего ожидать? (на День Независимости – ред.) Возможно, будут какие-то провокации, а возможно, и не будут… Каждый день для нас есть опасность. Никуда не деваются корабли из Черного моря, самолеты стратегической авиации или беспилотники. Нужно врагу немного времени, чтобы подготовить удар», - сказал Игнат.

Он отметил, что сегодня, как и в любой другой день, нужно придерживаться инструкций военных администраций и беречь себя.

Дополнение

Командующий Объединенными силами ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что от рф можно ожидать на День Независимости Украины наглых действий, в частности авиационных ударов.

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