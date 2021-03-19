Не виплатив 100 млн грн зарплати: екс-керівнику одного з найбільших підприємств Сумщини повідомили про підозру

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, маючи фінансову можливість за рахунок коштів, які обліковувались на розрахунковому рахунку підприємства, умисно та безпідставно упродовж 16 місяців не виплачував заробітну плату в розмірі близько 100 млн грн 5 тис. 553 працівникам підприємства.

За даним фактом екс-керівнику повідомлено про підозру за статтею 175 ч. 1 КК України.

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