Не виплатив 100 млн грн зарплати: екс-керівнику одного з найбільших підприємств Сумщини повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому генеральному директорові Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" за фактом невиплати заробітної плати працівникам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
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За даними слідства, підозрюваний, маючи фінансову можливість за рахунок коштів, які обліковувались на розрахунковому рахунку підприємства, умисно та безпідставно упродовж 16 місяців не виплачував заробітну плату в розмірі близько 100 млн грн 5 тис. 553 працівникам підприємства.
За даним фактом екс-керівнику повідомлено про підозру за статтею 175 ч. 1 КК України.
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