У Бердянську ображений працівник намагався підпалити кабінет начальника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Бердянську звільнений чоловік, одного із будівельних магазинів, намагався підпалити кабінет керівника. Так він хотів налякати роботодавця через своє звільнення. Про це повідомляє пресслужба поліції, пише УНН.
Деталі
55-річний керівник магазину подзвонив правоохоронцям. На місце події негайно прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Заявник розповів поліцейським, що речовина, на його думку, є бензином, а чоловік намагався вчинити підпал.
Під час відпрацювання прилеглої до магазину території виявили правопорушника. Ним виявився місцевий чоловік 1983 року народження, колишній працівник магазину.
Правопорушник пояснив, що хотів налякати керівника магазину через конфлікт щодо звільнення з роботи.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази і направили їх на експертне дослідження.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Після отримання висновків експертних досліджень, звільненому працівнику можуть повідомити підозру.
Наразі триває досудове розслідування.
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