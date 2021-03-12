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В Бердянске обиженный работник пытался поджечь кабинет начальника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Бердянске уволенный мужчина, одного из строительных магазинов, пытался поджечь кабинет руководителя. Так он хотел напугать работодателя за свое увольнение. Об этом сообщает пресс-служба полиции, пишет УНН.

Детали

55-летний руководитель магазина позвонил правоохранителям. На место происшествия немедленно прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Заявитель рассказал полицейским, что вещество, по его мнению, является бензином, а мужчина пытался совершить поджог.

Во время отработки прилегающей к магазину территории обнаружили правонарушителя. Им оказался местный мужчина 1983 года, бывший работник магазина.

Правонарушитель пояснил, что хотел напугать руководителя магазина из-за конфликта относительно увольнения с работы.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После получения заключения экспертных исследований, уволенному работнику могут сообщить о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Добавим

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