В Бердянске обиженный работник пытался поджечь кабинет начальника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Бердянске уволенный мужчина, одного из строительных магазинов, пытался поджечь кабинет руководителя. Так он хотел напугать работодателя за свое увольнение. Об этом сообщает пресс-служба полиции, пишет УНН.
Детали
55-летний руководитель магазина позвонил правоохранителям. На место происшествия немедленно прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Заявитель рассказал полицейским, что вещество, по его мнению, является бензином, а мужчина пытался совершить поджог.
Во время отработки прилегающей к магазину территории обнаружили правонарушителя. Им оказался местный мужчина 1983 года, бывший работник магазина.
Правонарушитель пояснил, что хотел напугать руководителя магазина из-за конфликта относительно увольнения с работы.
При осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
После получения заключения экспертных исследований, уволенному работнику могут сообщить о подозрении.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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